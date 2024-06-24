В Подмосковье более 2,2 тыс участников аварий обратились в службу при ДТП

За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники более 2,2 тыс. ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве отметили, что 944 ДТП были оформлены в центрах помощи при ДТП, а еще 274 человека оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи — их в области всего 15 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, следует обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.