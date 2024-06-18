В Подмосковье автобусы маршрута № 23 совершат заезд в м/р Красная Поляна

В Лобне в рамках действующей схемы движения маршрута № 23 «ст. МЦД Лобня — Круглое Озеро» организовали заезд в м/р Красная Поляна. Это позволит обеспечить для жителей микрорайона комфортный проезд до дачных участков и других мест отдыха в округе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По новой схеме до конца лета автобусы будут ежедневно совершать три рейса с заездом в микрорайон. От МЦД Лобня они будут отправляться в 08:55, а от остановки «Круглое Озеро» — в 18:15 и 21:09.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.