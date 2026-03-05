В Подмосковье 5 марта вечером пробки достигли 6 баллов

Загруженность дорог Московского региона вечером 5 марта оценивается в 6 баллов. Основные затруднения зафиксированы на ряде федеральных и региональных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка наблюдается на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском и Можайском шоссе. Также движение затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском направлениях.

В министерстве транспорта напомнили водителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, придерживаться скоростного режима и дистанции, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.