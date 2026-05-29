В Подмосковье 29 мая загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 29 мая оценивается в 5 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных трасс и шоссе региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пятницу утром наиболее плотное движение отмечается на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе. Затруднения наблюдаются и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта в Подмосковье можно найти в официальном канале ведомства в MAX по ссылке: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.