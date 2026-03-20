В Подмосковье 21 марта изменят расписание поездов МЦД-2

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений, включая МЦД-2, изменится 21 марта из-за работ на станции Царицыно. Корректировки связаны с надвижкой пролетного строения автомобильного моста и будут действовать с 11:00 до 17:00, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения затронут движение поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД. Технологические «окна» назначены с 11:00 до 17:00. В это время поочередно будут закрывать несколько путей станции Царицыно.

Наиболее существенные корректировки запланированы с 14:00 до 17:00, когда приостановят движение по второму пути. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть составов проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведут из расписания.

Некоторые поезда МЦД будут курсировать до Курского вокзала, станций Депо, Царицыно и Красный Строитель. Часть поездов МЦД и дальних маршрутов на участке Подольск — Царицыно проследует без остановок.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями. Актуальное расписание размещено на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.