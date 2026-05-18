В Подмосковье 18 мая загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 18 мая составила 5 баллов, на трассах региона зафиксировали более 1,6 млн автомобилей. Это на 63,5% меньше средних значений прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение затруднено на ряде вылетных магистралей. Пробки наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Актуальная информация о дорожной ситуации и работе транспорта размещается в официальном канале министерства: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.