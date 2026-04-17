В Подмосковье 17–19 апреля изменят движение на МЦД-3

Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 17 по 19 апреля из-за капитального ремонта пути на участке Сходня — Химки и работ на Казанском вокзале. Часть поездов будет следовать с увеличенными интервалами и по укороченным маршрутам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 21:15 17 апреля до 5:15 19 апреля, а также с 0:30 до 6:30 18 и 19 апреля закроют часть путей на участках Сходня — Химки и Перово — Казанский вокзал. В этот период на станции Митьково интервалы движения поездов МЦД-3 местами увеличатся до 40 минут.

На Казанском направлении в субботу, 18 апреля, до 6:30 поезда на участке Перово — Москва будут следовать в реверсивном режиме по пути из Москвы. В воскресенье, 19 апреля, — по пути на Москву. Некоторые поезда со стороны Ипподрома проследуют только до или от Перово, а со стороны Зеленограда-Крюково — до или от Митьково. Интервалы движения в отдельные часы вырастут до одного часа.

В остальное время — в пятницу после 21:15 и в субботу после 6:30 — интервалы на Казанском направлении частично увеличат до 20 минут. Актуальное расписание доступно в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.