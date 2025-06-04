В пяти округах Подмосковья обустроили 20 искусственных неровностей

На региональных дорогах Московской области завершили обустройство 20 искусственных неровностей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для повышения безопасности дорожного движения до конца года в Московской области обустроят порядка 100 искусственных неровностей. Специалисты уже завершили работы на 11 участках региональных дорог в городских и муниципальных округах: Серпухове, Талдомском, Чехове, Волоколамске и Лотошино», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Неровности устанавливают преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

Так, с помощью дорожных неровностей обезопасили дороги в деревне Кулаково в округе Чехов, в поселке Кировский в округе Лотошино, а в Волоколамском округе стало безопаснее на улице Молодежной в селе Осташево.

Также для повышения безопасности на региональных дорогах Подмосковья в этом году установят более 65 км металлических, тросовых и перильных ограждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.