В петербургском метро начали работать новые поезда «Балтиец»

Четыре поезда «Балтиец» с обновленным интерьером запустили в метро Петербурга

В Петербургском метрополитене на Линию 2 вышли четыре поезда «Балтиец» новой модификации с обновленным интерьером и медиаэкранами. Об этом сообщает «Бриф24» .

Первый состав представили председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, начальник метрополитена Евгений Козин и вице-губернатор Кирилл Поляков. О запуске сообщили в официальном канале Комитета по транспорту в мессенджере МАХ.

Новые вагоны получили обновленный интерьер. В салонах установили дополнительные поручни у торцевых дверей, изменили форму поручней в дверных проемах и увеличили высоту ограничительного стекла в зоне дверей.

В одном из вагонов в тестовом режиме появились медиаэкраны, встроенные в оконные проемы. Эксперимент продлится до июня 2026 года, после чего примут решение о возможном расширении проекта.

«Общественный транспорт — не кинотеатр, однако мы стремимся сделать поездки не только комфортными, но и познавательными для пассажиров. В новых вагонах серии „Балтиец“ внедряются современные медиаэкраны, которые позволяют знакомить пассажиров с историей районов и станций, развитием метрополитена, а также предоставляют актуальную полезную информацию», — отметил Денис Минкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.