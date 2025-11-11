В Петербурге завершился сезон навигации на водном транспорте

В Северной столице завершился период навигации 2025 года, продлившийся 213 дней (с 7 апреля по 5 ноября) и обеспечивший транспортировку свыше 5,2 млн пассажиров, сообщает «Бриф24» .

В течение этого времени флот города пополнился восемью новыми судами, среди которых два экологичных — на электрической и гибридной тяге. Число водных маршрутов увеличилось на 20%, достигнув отметки в 51. Наибольшую популярность завоевало направление «Петербург — Петергоф — Кронштадт», которое обслужило около миллиона человек, отметили в пресс-службе губернатора и правительства Санкт-Петербурга.

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам навигационного сезона 2025 года на водных объектах Северной столицы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, начальник Невско-Ладожского территориального отдела Госморречнадзора Сергей Молчанов, заместитель начальника управления межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО Госморречнадзора Владислав Константинов и заместитель руководителя территориального органа МЧС России по Санкт-Петербургу Виктор Колесов.

В целях повышения безопасности разрабатывается система автоматической видеофиксации нарушений с применением искусственного интеллекта, предполагающая установку камер наблюдения на реках Карповке, Крестовке, Малой Невке, а также на Дворцовом и Биржевом мостах. Также планируется создание новой штрафной стоянки для судов в Кронштадте.

Кроме того, будут введены обновленные правила пользования маломерными судами, направленные на усиление мер безопасности на воде.

«Подводя итоги, можно уверенно сказать, что навигация-2025 прошла в штатном режиме. Мы не только сохранили ключевые показатели, но и заложили основу для дальнейшего развития водного транспорта как экологичного, удобного и безопасного вида городских перевозок», — отметил Ваньчков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.