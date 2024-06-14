В Петербурге заработала «Школа вождения кикшеринга»

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«Школу вождения кикшеринга» запустили 14 июня в Санкт-Петербурге. Церемонию открытия посетил зампредседателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу Комтранса.

Официально обучиться управлению кикшерингом теперь сможет каждый петербуржец, достигший 18 лет. Обучение пройдет в бесплатном формате.

«Запуск такого проекта — доказательство тому, что работа над повышением уровня безопасности движения на улицах Петербурга — это слаженный двусторонний процесс, как со стороны города, так и со стороны операторов кикшеринга», — сказала зампред комитета.

Ваньчков, в свою очередь, также предложил в будущем ввести уже обязательные курсы соответствующей программы.

Пока что ученики «Школы вождения кикшеринга» станут проходить регулярные занятия, где узнают о культуре вождения и правилах дорожного движения.