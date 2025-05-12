В Петербурге выпустят лимитированные «Подорожники» к 100-летию «Зенита»

К столетию футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге будет выпущено 100 тыс. карт «Подорожник». Лимитированная коллекция разделена на две части. Первая партия, 50 тыс. экземпляров, будет украшена шевроном, посвященным юбилею клуба. На оставшихся картах будет изображен клубный талисман — лев в сине-бело-голубых цветах, сообщает «Бриф24» .

По информации пресс-службы транспортного комитета Северной столицы, это уже четвертый тираж проездных с уникальным оформлением. Новые «Подорожники» поступят в продажу 15 мая — приобрести их можно будет в кассах всех станций метро.

«В России численность фанатов сине-бело-голубых составляет 19 млн человек. Пусть новый „Подорожник“ к вековому юбилею клуба станет памятным сувениром для многочисленных болельщиков и гостей города», — отметил директор ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов.

Он также подчеркнул, что петербургский «Зенит» входит в десятку самых популярных футбольных клубов Европы.