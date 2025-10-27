В Петербурге увеличат число камер фиксации нарушений на дорогах

С этого года комитет по транспорту Петербурга координирует размещение комплексов фотовидеофиксации на дорогах города. Ранее такие полномочия не были закреплены за каким-либо ведомством. Теперь комитет разрабатывает маршруты мобильных комплексов, устанавливает передвижное и стационарное оборудование, а материально-техническое обеспечение обеспечивают подведомственные учреждения. Решения по размещению камер согласовываются с Госавтоинспекцией, которая рассматривает зафиксированные материалы и выносит постановления.

С 2025 года 75% штрафов за нарушение ПДД поступают в городской бюджет, 25% — в федеральный. Комитет также получил полномочия по администрированию нарушений за неоплату проезда по участку Широтной магистрали скоростного движения. На этом участке нет шлагбаумов, а оплата фиксируется видеокамерами. Водителю дается пять дней на добровольную оплату, после чего назначается штраф.

По состоянию на июнь в Петербурге установлено 1 735 комплексов видеофиксации и 46 передвижных камер. Разработана программа по установке дополнительных камер до 2028 года, но ее финансирование пока не утверждено. Приоритет — оснащение аварийно опасных участков.

Комитет занимается эвакуацией разукомплектованных автомобилей, но понятие «брошенного транспорта» пока не закреплено законодательно. После эвакуации комитет ищет владельца, а если его не находят, машина признается бесхозяйной и утилизируется или продается.

Жалобы на штрафы можно подать по почте, лично или через портал госуслуг. Если вина водителя не подтверждается, штраф отменяют. Штрафы за некоторые нарушения можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней, за другие — только полностью.