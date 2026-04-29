В Петербурге подорожает платная парковка

сегодня в 18:16

С 4 мая на девяти улицах Адмиралтейского района Петербурга повысят тарифы платной парковки. Стоимость часа стоянки составит от 200 до 360 рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Изменения затронут участки улично-дорожной сети, включенные в зону платной парковки 1 декабря 2025 года. В течение нескольких месяцев Городской центр управления парковками собирал данные о загруженности этих территорий.

Центр транспортного планирования проанализировал информацию и рассчитал коэффициенты загрузки, на основе которых установили новые тарифы.

Максимальная стоимость — 360 рублей в час — будет действовать в Рабочем переулке и на Мастерской улице. В переулке Бринько и Замятином переулке тариф составит 280 рублей в час.

До 200 рублей в час увеличат плату на нечетной стороне набережной Обводного канала — от улицы Константина Заслонова до улицы Степана Разина, в Морском переулке, а также на нечетной стороне набережной канала Грибоедова — параллельно улице Римского-Корсакова до набережной Крюкова канала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.