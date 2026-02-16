В Петербурге кикшеринговую компанию впервые оштрафовали за наезд на пешехода

В Санкт-Петербурге суд впервые постановил взыскать средства с оператора сервиса аренды электросамокатов за вред, причиненный пешеходу в результате наезда. Иск был подан девушкой после инцидента в августе 2023 года, когда на нее совершил наезд пользователь такого устройства, пишет «Фонтанка» .

По данным следствия, в результате наезда женщине был поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб тканей головы.

Как пояснила пострадавшая, причастных к происшествию удалось задержать лишь благодаря вмешательству очевидцев. Изначально они отказывались сообщать свои контакты, сославшись на то, что являются студентами-медиками и подобные отметки им не требуются. Они предложили деньги на такси и пытались скрыться с места. Только после настойчивых требований окружающих одна из виновных сторон вызвала медицинскую помощь.

Приморский районный суд обязал общество с ограниченной ответственностью «ВУШ» возместить пострадавшей затраты на лечение (154 320 рублей), выплатить компенсацию за причиненный моральный ущерб (200 000 рублей), покрыть судебные издержки на представителя (30 000 рублей) и заплатить государственную пошлину (8 629 рублей).

