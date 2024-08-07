В Петербурге хотят создать государственное соцтакси

сегодня в 22:49

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина отметила, что в городе нужно улучшить качество работы социального такси. По ее словам, власти обсудят возможность создания госучреждения с конкретными требованиями, сообщает газета «Петербургский дневник».

Чечина считает, что водителям необходимо знать, как следует раскладывать коляску, а также как помогать маломобильным пассажирам.

Вице-губернатор подчеркнула, что в Северной столице предусмотрены условия для граждан с ограниченными возможностями, которые являются «одними из лучших в стране».

Она напомнила, что Центр соцреабилитации инвалидов Пушкинского района оказывает социальные услуги инвалидам трудоспособного возраста — в стационарной и полустационарной формах.

«Коллективу этого учреждения очень благодарны, сюда приезжают со всех районов, в том числе и участники специальной военной операции», — добавила Чечина.