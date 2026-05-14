В Петербурге 16 мая начнут ремонт моста Александра Невского

сегодня в 13:40

В Петербурге 16 мая стартует первый этап ремонта моста Александра Невского. Движение трамваев закроют до 16 сентября, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Первый этап работ пройдет в зоне трамвайных путей. Специалисты заменят трамвайное полотно, обновят гидроизоляцию, установят новые деформационные швы и уложат асфальт.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщила, что с 16 мая по 16 сентября движение трамваев по мосту будет полностью закрыто.

Автомобильное движение также изменится. В сторону площади Александра Невского проезд сузят до двух полос, в направлении Заневского проспекта сохранят три полосы.

Водителям и пассажирам рекомендовали учитывать ограничения при планировании маршрутов.

