В Петербурге 11 марта разведут мост Александра Невского

В ночь на 11 марта в Петербурге пройдет первая в 2026 году технологическая разводка моста Александра Невского. Движение по переправе временно ограничат, сообщает «Бриф24» .

Специалисты Мостотреста завершают проверки разводных мостов перед началом навигационного сезона. В ночь на 11 марта мост Александра Невского разведут с 02:20 до 05:10, на это время движение будет перекрыто.

В ночь с 11 на 12 марта с 01:10 до 04:55 впервые в этом году разведут также Дворцовый мост. Обе переправы планируют дополнительно проверить в ночь с 12 на 13 марта.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что официальный старт навигации намечен на 10 апреля.

«Официальный старт навигации намечен на 10 апреля. Но уже сейчас специалисты начинают проводить регулярные технологические разводки мостов через Неву, Большую и Малую Неву. Это ключевой этап профилактического обслуживания и проверки готовности механизмов к бесперебойной работе в навигацию», — сказал глава города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.