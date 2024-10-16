В Павловском Посаде прошел профилактический рейд на железнодорожной дороге

Профилактический рейд на железнодорожной станции «Павловский Посад» прошел 16 октября с участием сотрудников ЛОП, представителей КДН, ПЧ-2 ОАО «РЖД», волонтеров и администрации городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Несчастные случаи на объектах железнодорожного транспорта происходят чаще всего из-за несоблюдения гражданами правил нахождения в зонах повышенной опасности железнодорожного транспорта: при хождении по железнодорожным путям и при их переходе в непредусмотренных для этого местах. Нарушая правила безопасности, люди оказываются в габарите подвижного состава либо перед приближающимся поездом.

Администрация Павлово-Посадского городского округа призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.