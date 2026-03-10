В Павлове проезд в автобусах подорожал до 50 рублей

В Павлове Нижегородской области с 10 марта выросла стоимость проезда в автобусах перевозчика «РусАвтоЛайн». Цена одной поездки теперь составляет 50 рублей, сообщает newsnn.ru .

В администрации округа пояснили, что по закону № 220-ФЗ при нерегулируемых тарифах перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость билетов. «РусАвтоЛайн» повысил цену с 10 марта, перевозчик «Русавтотайм» планирует изменить тариф с 14 марта.

Власти отметили, что на размер тарифа влияют затраты на индексацию зарплат водителей, обновление подвижного состава, покупку запчастей и расходных материалов, а также рост цен на обязательное страхование. В расчет также включают расходы на транспортную и противопожарную безопасность, соблюдение трудового и природоохранного законодательства.

«Объем транспортной работы АО „Павловское ПАП“ по маршрутам регулярных перевозок в Павлове установлен реестром муниципальных маршрутов», — отметили в администрации округа.

В администрации добавили, что по ряду направлений фиксируются единичные случаи невыполнения рейсов из-за нехватки водителей. В социальных автобусах АО «Павловское ПАП» сохраняются все льготы, стоимость проезда там остается прежней — 45 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.