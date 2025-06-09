В парке Люберец запретят передвигаться на электро- самокатах и велосипедах

Полный запрет на передвижение на средствах индивидуальной мобильности введут в Наташинском парке городского округа Люберцы. Об этом по итогам рабочего выезда в зону отдыха рассказал глава муниципалитета Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наташинский парк — самый посещаемый парк округа. Вместе с Общественным советом и местными депутатами обсудили вопросы, которые больше всего волнуют гостей парка. Недовольство вызывают регулярные „гонки“ по пешеходным дорожкам на электросамокатах и электровелосипедах. «Дирекция парков» вносит изменения в правила посещения зоны отдыха — будет введен полный запрет на передвижение по парку на средствах индивидуальной мобильности», — рассказал Владимир Волков.

Он также добавил, что в настоящее время сотрудники охраны парка ежедневно проводят разъяснительные беседы с нарушителями, установлены соответствующие информационные таблички.

«Также ряд вопросов люберчан касался гриль-домиков, расположенных на территории зоны отдыха. Надзорные органы провели проверки, выявлен ряд нарушений. Сейчас ведется работа по расторжению договора аренды», — добавил глава округа.

В настоящее время в «Наташинском парке» Люберец завершается III этап реконструкции, который проходит в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2023–2025 гг.

До конца лета в парке будет установлена детская игровая площадка и высажены деревья, цветники, посеян газон в лесной части парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.