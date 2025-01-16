В Отрадном на месте коммерческой стоянки благоустроили парковку

В СВАО Москвы на месте коммерческой стоянки появилась новая автомобильная парковка на 30 машино-мест. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Территорию совокупной площадью около 500 кв. м ранее использовали как платную стоянку для ограниченного круга лиц. Она располагается по адресу: Северный бульвар, 6А.

«В рамках развития городской среды московские власти подняли вопрос о вовлечении земельного участка в хозяйственный оборот после окончания договорных отношений с арендатором. В результате при участии Госинспекции по недвижимости принято решение об организации на этом месте открытой стоянки на 30 машино-мест», — рассказал Бобров.

Он добавил, что теперь на освобожденной территории жители ближайших домов смогут свободно парковать автомобили.

По словам главы контрольного ведомства, для повышения эффективности использования городских территорий сотрудники инспекции преобразуют ряд признанных нецелесообразными коммерческих стоянок в общественные пространства. После прекращения договора аренды такие участки обустраивают как дополнительные места для парковки личных автомобилей москвичей.