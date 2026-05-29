В Орехово‑Зуеве проводятся масштабные работы по замене тротуаров и дорожного покрытия

На улице Бугрова в Орехово‑Зуеве проводятся масштабные работы по замене тротуаров и дорожного покрытия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В настоящий момент рабочие снимают старое покрытие пешеходных зон, демонтируют бордюрный камень и укладывают подстилающие слои из щебня.

В ремонте задействовано 12 170 кв. м дорожного покрытия и 1 691 кв. м тротуаров.

Работы должны быть завершены до 24 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.