В Орехово-Зуевском округе отремонтируют 14 участков дорог в 2026 году

В 2026 году в Орехово-Зуевском округе капитально отремонтируют 14 участков автомобильных дорог общей протяженностью около 13 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальную программу ремонта дорог Орехово-Зуевского округа на 2026 год включены 14 участков. Работы охватят почти 100 тысяч квадратных метров проезжей части и тротуаров.

В перечень вошли улицы и проезды в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Куровском, Дрезне, а также в деревнях Дровосеки, Давыдово и Гора. Среди них — улица Совхозная, соединяющая микрорайоны города и обеспечивающая транзит грузового транспорта с трассы М-12, а также проезд Лермонтова с высокой концентрацией социальных объектов и многоквартирных домов.

Глава округа Руслан Заголовацкий отметил, что приоритет отдан опорным и высокоинтенсивным дорогам, а география ремонта охватит весь городской округ. В деревнях Дровосеки и Давыдово проживает значительное число жителей, а рядом с деревней Гора расположен крупный кластер садоводческих товариществ.

Помимо капитального ремонта, в городах и малых населенных пунктах проведут текущий и локальный ремонт дорог. Работы начнутся весной с наступлением благоприятных погодных условий и завершатся не позднее 1 августа, добавил глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.