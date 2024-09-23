В Орехово-Зуеве зафиксировали нарушения сброса отходов в контейнеры

В Орехово-Зуевском округе активно ведется борьба с нарушителями чистоты — безответственными водителями и «серыми возчиками», которые выбрасывают или оставляют строительные отходы и иной мусор рядом с баками у контейнерных площадок. Так, благодаря камерам «Безопасный регион» нарушения были зафиксированы в г. Дрезна и г. Ликино-Дулево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В основном, выбрасывают мебель, покрышки, строительный мусор, в том числе двери и оконные рамы со стеклами.

Нарушение правил складирования строительных отходов и их сброс на контейнерные площадки приводит к невозможности своевременного вывоза твердых коммунальных отходов региональным оператором и как следствие образованию перенакопления и навалов.

Штраф за сброс отходов из автомобиля в неположенном месте может достигать 70 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч рублей — для должностных лиц и 200 тысяч рублей — для юридических лиц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.