В Орехово-Зуеве обновили дорожное покрытие площадью 5,5 тыс квадратных метров

В Орехово-Зуевском округе продолжается ремонт муниципальных дорог. На улице Ленина уложено новое асфальтовое покрытие площадью 5,5 тыс. квадратных метров. В рамках работ проводится замена бортового камня и ремонт колодцев. Завершение всех работ на данном участке — 8 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе в этом году запланирован ремонт 14 участков муниципальных дорог общей протяженностью почти 10 километров и площадью 98 тысяч квадратных метров. В список вошли дороги с высокой транспортной нагрузкой, а также подъезды к социально значимым объектам.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил, что ремонт дорог муниципального значения идет с опережением графика. Так, уже завершен участок на улице Коммунистической в Ликино-Дулеве. Все работы проводятся в рамках комплексного подхода к развитию городской среды.

Продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Отбор проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От Орехово-Зуевского округа в голосовании участвуют семь общественных территорий, которые могут быть преобразованы к 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», - сказал Воробьев.