В Орехово-Зуеве на улице Вокзальной приступили к ремонту дороги

В городе Куровское Орехово-Зуевского округа идут масштабные дорожные работы. Приступили к ремонту дороги на улице Вокзальной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подрядчиком уже установлен бортовой камень и выполнено фрезерование дороги. На этой неделе рабочие поднимут колодцы, а на следующей займутся асфальтированием. Площадь ремонта — порядка 6,5 тыс. кв. м.», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Кроме того, на этой неделе в рамках ямочного ремонта каратами запланирована укладка асфальта на участке дороги на Новинском шоссе от школы 6 до дома 12.

До 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. От Орехово-Зуевского округа в голосовании участвуют семь общественных территорий, которые могут быть преобразованы к 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.