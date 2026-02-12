В Опалихе Красногорска продолжается строительство путепровода

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин проверил ход строительства путепровода в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Готовность объекта составляет около 40%, завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Марат Сибатулин отметил, что ключевым этапом станет опускание пролетного строения в проектное положение, после чего начнется армирование и бетонирование. По его словам, пролет планируют установить к середине марта.

В настоящее время строители армируют подферменники на четвертой опоре и готовят конструкции к монтажу. Проект призван улучшить транспортную доступность для более чем 20 тысяч жителей микрорайона.

Путепровод возводится в составе транспортной развязки, соединяющей улицы Мира и Ольховую. Протяженность развязки превышает 1,9 километра, длина путепровода — 137 метров, движение будет осуществляться по двум полосам.

Ликвидация железнодорожного переезда повысит безопасность движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.