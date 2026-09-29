В октябре из Салехарда и Нового Уренгоя можно без пересадок вылететь в 5 городов

В октябре из Салехарда и Нового Уренгоя можно без пересадок вылететь в Сочи, Минеральные Воды, Москву и Петербург, а из Салехарда — также в Казань, сообщает «Север-Пресс» .

В Сочи рейсы вылетают из Салехарда по воскресеньям, из Нового Уренгоя — по субботам. Билет в одну сторону стоит от 17 тысяч рублей, жилье — от 4 тысяч в сутки. В начале октября воздух здесь прогревается до +18…+22 градусов, во второй половине месяца чаще идут дожди.

До Кисловодска нужно лететь через Минеральные Воды, а затем проехать около 60 км на автобусе или такси. Прямые рейсы из Салехарда отправляются по субботам, из Нового Уренгоя — по пятницам и воскресеньям. Перелет стоит от 17 тысяч рублей, санаторий — от 4 тысяч в сутки.

В Казань самолет из Салехарда летает по субботам. Билет стоит от 14 650 рублей, проживание — от 3 тысяч в сутки. В октябре днем здесь обычно +8…+10 градусов, к концу месяца холодает.

В Москву рейсы из обоих городов отправляются ежедневно: билеты стоят от 18 тысяч рублей из Салехарда и от 12 тысяч из Нового Уренгоя. В Петербург можно улететь из Салехарда по средам, пятницам и воскресеньям, из Нового Уренгоя — также по понедельникам. Билет стоит от 17 тысяч рублей. Рейсы в Сочи, Москву и Петербург могут задерживаться из-за атак беспилотников.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что туристы продолжают бронировать отдых в Сочи и Минеральных Водах. По его словам, за восемь месяцев 2026 года число бронирований в России оказалось на 6,3% ниже ожидаемого: 58 миллионов вместо 61 миллиона.

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