В округе Пушкинский прошла акция «Безопасный двор»

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Сотрудник Госавтоинспекции УМВД России «Пушкинское» Наталья Гирявая совместно с представителем автошколы провела беседу с юными участниками дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспектор обратила внимание детей на важность использования световозвращающих элементов, особенно во время пеших прогулок в вечернее время, и подсказала, как правильно разместить на верхней одежде такие аксессуары.

Участникам акции раздали красочные буклеты с рекомендациями по правилам дорожной безопасности, тематические листовки и световозвращающие браслеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.