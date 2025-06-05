В округе Пушкинский прошла акция «Безопасный двор»
Фото - © УМВД России «Пушкинское»
Сотрудник Госавтоинспекции УМВД России «Пушкинское» Наталья Гирявая совместно с представителем автошколы провела беседу с юными участниками дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Автоинспектор обратила внимание детей на важность использования световозвращающих элементов, особенно во время пеших прогулок в вечернее время, и подсказала, как правильно разместить на верхней одежде такие аксессуары.
Участникам акции раздали красочные буклеты с рекомендациями по правилам дорожной безопасности, тематические листовки и световозвращающие браслеты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.