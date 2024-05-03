В округе Пушкинский планируют отремонтировать асфальтовое покрытие автодорог

сегодня в 14:51

В городском округе Пушкинский планируют провести текущий ремонт асфальтового покрытия автодорог, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета городского округа Пушкинский.

«Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог городского округа Пушкинский Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение об электронном аукционе на выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог городского округа Пушкинский.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по текущему ремонту асфальтового покрытия, включающий удаление кустарников, снятие растительного грунта, устройство дренажа, засев травы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.