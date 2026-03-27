В Одинцовском округе завершат строительство перехода к концу года

Строительство разноуровневого пешеходного перехода у ЖК «Рублевский» в Одинцово планируют завершить до конца 2026 года. Работы возобновили после смены подрядчика, 27 марта объект проинспектировал глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Возведение перехода через железнодорожные пути продолжается в районе жилого комплекса «Рублевский».

Ранее контракт с подрядной организацией расторгли из-за срыва сроков, после чего в начале года на объект вышел новый подрядчик. Сейчас на строительной площадке работают 30 человек.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.