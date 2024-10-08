В Одинцовском округе провели ремонт дорожных знаков и ограждений

Специалисты «Мосавтодора» на 8 региональных дорогах Одинцовского округа провели уборку и ремонтные работы в рамках летнего содержания, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники опилили аварийное дерево на дороге у деревни Зайцево и убрали смет и мусор на ул. 1-й Советской в селе Жаворонки и Можайском шоссе в Кубинке. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты Мосавтодора привели в нормативное состояние ограждения в рабочем поселке Большие Вяземы, кнопку вызова светофорного объекта на Можайском шоссе в Голицыне, знаки на ул. Липовой в поселке ВНИИССОК и на ул. Центральной в дачном поселке Лесной Городок. А еще восстановили работоспособность линии наружного освещения на дороге в деревне Ягунино.

На региональных дорогах продолжаются работы в рамках летнего содержания. Дорожные службы восстанавливают разметку, ликвидируют мусор и нежелательную растительность, моют знаки, ограждения, остановки, а также чистят проезжую часть. При необходимости ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны, искусственные неровности и ограждения.

Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.