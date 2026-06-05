В Одинцовском округе провели рейд по проверке детских кресел

Профилактический рейд «Детское кресло» прошел 4 июня в Одинцовском округе. Сотрудники Госавтоинспекции проверили соблюдение правил перевозки детей в связи с началом летнего сезона и ростом числа загородных поездок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с коллегами из 10Б 1П ДПС «Северный» Госавтоинспекции ГУ МВД по Московской области организовали профилактический рейд «Детское кресло». Мероприятие направили на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и пресечение нарушений при их перевозке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.