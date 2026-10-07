В Одинцовском округе провели профилактическое мероприятие «Грузовик»

Сотрудники Госавтоинспекции 7 октября провели в Одинцовском округе мероприятие «Грузовик», направленное на повышение дисциплины водителей большегрузов и безопасности движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции в среду, 7 октября, провели профилактическое мероприятие «Грузовик» совместно с коллегами из 10-го батальона 1-го полка ДПС (Северный) Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области. Его основная цель — повышение дисциплины и безопасности среди водителей большегрузного транспорта.

Автоинспекторы пресекали нарушения правил дорожного движения и проводили профилактическую работу с водителями. Особое внимание они уделили техническому состоянию грузовиков, выявляя неисправности, при которых эксплуатация запрещена, а также соблюдению скоростного режима.

Сотрудники полиции проверяли законность перевозочной деятельности, наличие и оформление путевой документации. В том числе они проверяли отметки о предрейсовом медицинском осмотре водителя и контроле технического состояния транспортного средства перед выездом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.