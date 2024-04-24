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В Одинцовском округе проведут работы по содержанию автодорог местного значения

В Одинцовском округе до конца года планируют провести работы по содержанию автодорог общего пользования местного значения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Одинцовского городского округа в июне — декабре 2024 года», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Одинцовского городского округа в июне — декабре 2024 года (территориальное управление Успенское).

Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному содержанию дорог на весь период с июня по декабрь 2024 года.

Окончание подачи заявок — 2 мая 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.