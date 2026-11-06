В Одинцовском округе проведут профилактическое мероприятие «Тахограф»

Госавтоинспекция с 9 по 15 ноября проведет в Одинцовском округе профилактическое мероприятие «Тахограф» для снижения аварийности с участием грузового и пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят оснащение транспортных средств тахографами и соблюдение водителями режима труда и отдыха. Профилактическое мероприятие «Тахограф» пройдет в Одинцовском округе с 9 по 15 ноября.

С начала 2026 года в Московской области отмечается рост числа ДТП по вине водителей грузового и пассажирского транспорта. Анализ причин и обстоятельств этих аварий показал, что в каждом третьем случае водители нарушали режим труда и отдыха.

Основной причиной сложившейся ситуации названо отсутствие должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.