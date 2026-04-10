В Одинцовском округе Подмосковья начали обновлять разметку

Работы по восстановлению дорожной разметки стартовали в апреле в Одинцовском городском округе. Первые пешеходные переходы уже обновляют в Одинцове и Звенигороде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Разметку наносят специальным составом на очищенное и сухое дорожное покрытие при температуре воздуха выше 10 градусов. Для предотвращения аварий и заторов основные работы проводят в ночное время.

В первую очередь обновляют наземные пешеходные переходы в Одинцове и Звенигороде. Весной разметка особенно нуждается в восстановлении, так как снег, реагенты и перепады температур делают линии менее заметными.

Яркая и четкая разметка помогает водителям ориентироваться на дороге, снижает риск ДТП и образования пробок. Современные термопластиковые материалы отличаются повышенной износостойкостью и остаются заметными даже в дождливую погоду, что способствует снижению уровня дорожного травматизма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.