Неизвестные изрисовали краской памятник участникам СВО в Подмосковье

сегодня в 15:54

Вандалы изрисовали краской памятник участникам специальной военной операции в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные осквернили памятник участникам спецоперации на улице Вокзальной.

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента с осквернением памятника и разыскивают злоумышленников.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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