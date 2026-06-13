Неизвестные изрисовали краской памятник участникам СВО в Подмосковье
Вандалы изрисовали краской памятник участникам специальной военной операции в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные осквернили памятник участникам спецоперации на улице Вокзальной.
Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента с осквернением памятника и разыскивают злоумышленников.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.