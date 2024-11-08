В Одинцовском округе подготовлено 97% пассажирских автобусов к зиме

В одинцовском и звенигородском филиалах МАП № 6 АО «Мострансавто» к зимнему сезону подготовлено 97% автобусов. На базе в Одинцове размещается 313 машин, в Звенигороде — еще 96, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского горокруга.

Сезонное техобслуживание подвижного состава включает в себя замену технических жидкостей, проверку и ремонт отопителей и систем обдува, обслуживание предпусковых подогревателей. Также перед зимой в автобусах проверяют состояние патрубков, герметичность систем охлаждения, восстанавливают поврежденные участки лакокрасочного покрытия. Качество подготовки к зимнему сезону на одинцовской базе предприятия проверил первый заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Пайсов.

«Техническое состояние автобусов напрямую влияет на качество услуг, оказываемых жителям, — отметил Михаил Пайсов. — Особенно это заметно зимой. Если подготовка проводится некачественно, то снижается процент машин, которые вышли на линию, срывается расписание. Да и ездить в морозы в салонах с неисправным отопителем некомфортно. Поэтому сезонные регламентные работы крупнейшего в муниципалитете транспортного предприятия держим на контроле».

В этом сезоне руководство МАП № 6 прилагает большие усилия для повышения качества пассажироперевозок. Основных проблем две — нехватка новой техники и некомплект персонала. Компания решает их совместно с областным правительством и администрацией Одинцовского округа.

«За последнее время благодаря помощи окружной администрации мы смогли найти около ста водителей. Своим сотрудникам предприятие предлагает солидный социальный пакет, конкурентную заработную плату, достойные условия труда. До конца года область планирует приобрести примерно 200 новых автобусов большого класса — ЛиАЗ-5292. Одинцовский округ рассматривается в числе основных получателей этой техники», — сообщил и. о. генерального директора АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.

В ближайшее время в Одинцовский округ будут поставлены 8 новых комфортабельных автобусов средней вместимости «Фотон». Также до конца года на маршруты в муниципалитете выйдут еще 28 больших ЛиАЗов. Это повысит общую надежность подвижного состава.

В ходе инспекции Дмитрий Минченко продемонстрировал Михаилу Пайсову новую автомойку, которая недавно заработала на одинцовской базе МАП № 6. Система позволяет качественно мыть до 8 больших автобусов в час.

«Моечный комплекс дает возможность очищать не только боковые панели, но и крыши машин. Автоматика может работать с автобусами разного класса — от компактных до самых вместительных. Важно еще и то, что мойка сделана в нашем Одинцовском округе полностью из отечественных комплектующих и не уступает лучшим зарубежным аналогам. Ее использование помогло высвободить дополнительных людей для более эффективной чистки салонов», — подчеркнул Михаил Пайсов.

Помимо техники, в «Мострансавто» готовят к зиме и водителей. Для них на предприятии разработана специальная 20-часовая программа по безопасности дорожного движения, в плановом порядке проводятся инструктажи по особенностям работы в зимний период.

Дмитрий Минченко обратил внимание на то, что в последние недели количество жалоб на качество работы АО «Мострансавто» постепенно уменьшается. Руководство компании, в том числе — МАП № 6, внимательно следит за комментариями граждан в социальных сетях и обращениями на портал «Добродел». Ни одно из них не остается без должного внимания и реакции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.