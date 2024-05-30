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В Одинцовском округе планируют отремонтировать 9 участков автодорог в этом году

Динамику работ по выполнению текущего и ямочного ремонта дорог обсудили на еженедельном планерном совещании главы Одинцовского округа. Как отметил первый заместитель главы Михаил Пайсов, в 2024 году запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог общей площадью 117 тыс. кв. метров и протяженностью 9,9 км. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко доложил, что в настоящий момент работы ведутся на 2 объектах:

г. Одинцово, ул. Говорова-Княжичи;

г. Одинцово, Можайское шоссе (от Лохино до ул. Говорова-Княжичи).

«По ул. Говорова-Княжичи выполнены работы по замене бортового камня, демонтажу тротуарной плитки, устройству основания и верхнего слоя тротуара, частично по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части», — сообщил Сергей Батушенко.

В СКПДИ с начала года зарегистрировано 8 105 ям, устранено — 6 548 ям. За аналогичный период в 2023 году было зарегистрировано 7 050 ям. По состоянию на 27 мая в работе находятся 1 557 ям, из них 1 360 ям сделано фактически, в настоящее время подрядчик заносит выполненные работы в СКПДИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.