сегодня в 17:42

В Одинцовском округе отремонтируют мост через реку Молодельня

Мостовой переход через реку Молодельня в районе деревни Устье Одинцовского округа планируют капитально отремонтировать после выбора подрядчика. Работы завершат в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, внести изменения в проектную документацию и провести капитальный ремонт мостового перехода через реку Молодельня у населенного пункта Устье на км 1,239 автодороги «Звенигород — Колюбакино — Нестерово» — Устье — Акулово в Одинцовском округе.

Протяженность ремонтируемого участка составит 0,18 км. Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области. Полностью завершить капремонт планируется в 2027 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.