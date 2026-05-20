В Одинцовском округе отремонтируют дорогу в Жаворонках в 2027 году

Капитальный ремонт подъездной дороги в поселке Жаворонки Одинцовского округа запланирован на 2027 год. Вопрос финансирования рассмотрят при формировании муниципального бюджета после определения источников средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подъездная дорога протяженностью 1083 метра находится в собственности муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской области». В весенне-летний период 2025 года на участке выполнили работы по повышению безопасности движения.

Специализированный подрядчик провел профилирование дороги, уложил асфальтовую крошку с применением вяжущего вещества и уплотнил покрытие дорожным катком. Эти меры позволили временно улучшить состояние проезжей части и сделать движение более безопасным.

Необходимость капитального ремонта сохраняется. Выделение средств на проведение работ планируют рассмотреть при формировании бюджета на 2027 год. Капремонт должен существенно повысить качество покрытия и комфорт передвижения для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.