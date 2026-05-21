В Одинцовском округе ограничат движение у Live Арены 26–29 мая

В Одинцовском округе с 26 по 29 мая изменят схему проезда и прохода к Live Арене из‑за проведения Первого международного форума по безопасности. В районе площадки введут временные ограничения для транспорта и пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ежедневно с 08:00 до 22:00 на дублере Минского шоссе ограничат движение автомобилей и пешеходов. Здесь организуют двустороннее движение для выезда на Минское шоссе. Парковку вне специально оборудованных мест запретят, чтобы обустроить дополнительную полосу.

Проход в сторону арены будет физически закрыт. На месте будут дежурить сотрудники МВД, ГИБДД, МЧС, ФСО и других ведомств. Гражданам, оказавшимся внутри зоны ограничений, помогут представители силовых структур.

Движение автобусных маршрутов останется без изменений. До МЦД Сколково можно пройти пешком или доехать автобусами № 454, 461, 1056, 1139, 1339, 1442 и 1477 от остановки «ТЦ Три Кита».

Посадка и высадка пассажиров такси будет доступна только у парковки P4 и станции МЦД Сколково. Остальные точки вблизи арены временно отключат в приложениях. Сервисы доставки и аренды самокатов также ограничат работу в зоне проведения форума.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.