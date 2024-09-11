В Одинцовском округе наполовину уменьшилось число пешеходов, погибших на ж/д

В Одинцовском округе в 2024 году фиксируется значительное снижение числа пешеходов, погибших на железной дороге. На 11 сентября текущего года на объектах ЖД-транспорта погибли 8 человек — это на 4 меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Значительную роль в снижение смертности вносит профилактика, которую администрация муниципалитета проводит совместно с правоохранительными органами, представителями ОАО «РЖД», административно-пассажирской инспекцией Московской области и волонтерами.

Регулярная рейдовая работа, распространение тематических буклетов и листовок, размещение информационных материалов в СМИ, социальных сетях и на сетевых ресурсах администрации позволяют донести до большого количества жителей и гостей округа необходимость соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. Только неукоснительное следование установленным правилам позволяет сохранить здоровье и жизнь.

Еще одна причина, по которой на ЖД-транспорте гибнут люди, — увлечение «зацепингом». Желание прокатиться снаружи электрички нередко приводит к печальным результатам. В 2024 году на железной дороге в Одинцовском округе погибли 3 зацепера.

Представители ОАО «РЖД», линейного отдела МВД России на станции «Москва-Белорусская» и администрации муниципалитета просят граждан быть внимательными, сохранять осторожность и неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.