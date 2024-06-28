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В Одинцовском округе на муниципальные дороги нанесут 49 тыс кв метров разметки

На муниципальных дорогах общего пользования в Одинцовском городском округе продолжается нанесение дорожной разметки. Основной объем работ выполняется в ночные часы, чтобы не мешать движению транспорта. На проезжую часть разметка наносится механизированным способом, пешеходные переходы, стрелки и дублирующие знаки размечаются вручную, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В нанесении разметки задействованы 3 механизированных комплекса и 7 бригад численностью 26 рабочих. Общая площадь работ составляет 49 тысяч квадратных метров. В Одинцове разметка обновлена на 70%, в Звенигороде — на 60%», — уточнил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

На участках дорог с новым асфальтом разметка наносится спустя 2-3 недели. «Прикатанное» дорожное покрытие обеспечивает лучшее прилегание светоотражающей эмали. Полностью завершить нанесение разметки дорожные службы должны к августу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.