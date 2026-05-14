В Одинцовском округе изменят маршруты автобусов № 22 и 50

Движение автобусов № 22 и 50 временно изменят в Одинцовском округе с 09:00 18 мая до 22:00 21 мая из-за ремонта на железнодорожном переезде у платформы «Захарово», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бекасовская дистанция пути Московской дирекции инфраструктуры проведет ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 5 км перегона Голицыно – Звенигород. Участок расположен рядом с платформой «Захарово». На время работ движение транспорта через переезд полностью закроют.

В связи с этим изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 22 «Ершово – Звенигород – ст. Голицыно» и № 50 «Звенигород (кв. им. Маяковского) – ст. МЦД Одинцово». С 09:00 18 мая до 22:00 21 мая автобусы будут следовать через поселок Летний Отдых.

Движение через остановочный пункт «Шараповка» на указанный период приостановят. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.