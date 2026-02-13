В Одинцовском округе более 100 водителей оштрафовали за неправильную парковку

Более 100 водителей в Одинцовском округе оштрафовали за нарушение правил остановки и стоянки с 1 по 13 февраля с помощью системы «Паркон», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе продолжается контроль за соблюдением правил парковки. На улице Кутузовская в Новой Трехгорке запустили мобильный комплекс фиксации нарушений остановки и стоянки «Паркон». Система фиксирует автомобили, припаркованные под запрещающими знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

С 1 по 13 февраля с помощью комплекса выявили более 100 случаев неправильной парковки, которые мешали проезду общественного транспорта и экстренных служб. Водителям, нарушившим правила, выписали штрафы.

Администрация округа призвала автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и парковать машины только в разрешенных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.