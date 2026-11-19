Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 18 ноября провели во дворах Одинцовского городского округа акцию «Безопасный двор» для профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы напомнили детям правила безопасного поведения на дороге, рассказали о «дорожных ловушках» и важности световозвращающих элементов. Юным участникам акции вручили световозвращающие аксессуары.

В беседах со взрослыми сотрудники Госавтоинспекции отметили, что основной причиной ДТП с детьми во дворах становится неожиданный выход из-за стоящих автомобилей. Родителям рекомендовали избегать таких ситуаций и вручили тематические листовки с рекомендациями и световозвращающие брелоки.

Такие мероприятия помогают формировать устойчивые навыки безопасного поведения на дороге и снижать детский дорожно-транспортный травматизм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.