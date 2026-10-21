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В Одинцовском округе автоинспекторы обучили дошкольников дорожной безопасности

Транспорт

Фото - © Одинцовская Госавтоиснпекция

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции 20 октября провели для воспитанников детских садов занятие по дорожной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 20 октября, сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции рассказали воспитанникам детских садов о правилах безопасного поведения на дороге, улице и во дворах. Полицейские объяснили детям, почему важно использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Автоинспекторы показали дошкольникам служебный автомобиль. Каждый ребенок смог рассмотреть его оснащение и посидеть за рулем.

В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции подарили детям световозвращающие элементы, которые помогут юным пешеходам быть заметнее на дороге. Такие занятия помогают с раннего возраста формировать навыки безопасного поведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.